Попередньо вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполя: коли розпочнеться евакуація

Досягнуто попередньої домовленості про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку з Маріуполя, який рашисти намагаються взяти під повний контроль.

«Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на перехресті вулиць Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя. Враховуючи дуже складну ситуацію безпеки, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Тож прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями», — пише в соцмережі віце-прем'єрка Ірина Верещук.

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А мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону «UA разом» заявляв, що потрібно попрацювати, щоб коридор відбувся. «Те, що ми сьогодні чуємо про 90 автобусів та 6 тисяч громадян, які зможуть доїхати до Запоріжжя, — це попередньо. У місті зараз залишилося понад 100 тис людей, які чекають на евакуацію. Десь протягом години стане зрозуміло, чи відбудеться маршрут, чи автобуси поїдуть заповненими, а не порожніми», — цитує мера «Мариуполь сейчас».

Про необхідність відкриття «зеленого» коридору говорив і командир 36-ї бригади морпіхів Сергій Волина, називаючи кілька варіантів, які можуть урятувати місто. Серед них — рішуча військова операція та політичне рішення: «Маріуполь. Два варіанти порятунку. Перший це різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз з усіма необхідними засобами. Кількісним, оснащеним угрупуванням сил, яке в один ривок різким і глибоким ударом з'єднає нас в нашому районі оборони: ключовим вважаю перевагу в повітрі та артилерії, варіант можливий, хоча складний і ризикований. Другий — політичне рішення, його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії. Це створення міжнародного контролю за безпекою виходу бойового гарнізону та цивільних осіб, які потрапили в капкан війни. Я звертаюся до світових лідерів, громадянських та релігійних діячів, дипломатів».

Раніше повідомлялося про потужний удар, який рашисти завдали Маріуполю — в районі «Азовсталі», де утримують позиції українські військові.

Фото «Маріуполь сейчас»

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