У окупантів великі втрати після невдалого штурму на Луганщині, на Харківщині — мінус БТГ супротивника, — Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку противник вів штурмові дії в районі населеного пункту Мар'їнка, а основні зусилля ворога зосереджені на захопленні Маріуполя, де напередодні було завдано потужного удару в районі «Азовсталі».

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ, додаючи, що на Донецькому та Таврійському напрямах російські окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ по всій лінії зіткнення. Триває ведення бойових дій у районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку населеного пункту Лиман, а також намагається просунутися вглиб населеного пункту Попасна.

На Сіверському напрямку ознак формування супротивником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. На Слобожанському здійснюється перегрупування та поповнення запасів, а на Южнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні рубежів.

Нагадаємо, що напередодні радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну стверджував, що судячи з співвідношення сил, наколеної техніки і просуванню видно, що операція росії на Донбасі не увінчається успіхом.

Також у Генштабі повідомили про втрати супротивника. Так, після спроб штурму в Рубіжному та Сєверодонецьку на Луганщині до лікарні Новоайдара доставлено близько 130 поранених рашистів. А з Харківської області в пункт постійної дислокації (Солоти Білгородської області росії) через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

«На території Донецької та Луганської областей за добу, що минула, відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одна артилерійська система. Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було вражено дев'ять літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилата ракета» , — додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що США, Канада та Великобританія заявили, що поставлять Україні потужне озброєння, зокрема й артилерію.

Фото Генштабу ЗСУ

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