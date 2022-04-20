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Україна

«Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, ми б уже завершили цю війну», — Зеленський

8:31 20 квітня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні знову згадав про те, що ЗСУ потрібна зброя, і що якби вона була у українських військових у перші тижні широкомасштабного вторгнення, то росію було б вже переможено.

«Зараз на території нашої держави і в прикордонних районах росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яку можна порівняти зі зброєю, що використовує рф, ми б вже завершили цю війну. Ми б повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та мудрості цілком очевидна», — заявив він.

Президент також зазначив, що якщо наша армія отримає те, що «у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями», це допоможе врятувати життя тисяч людей.

Щодо однієї з «гарячих точок» — Маріуполя, то ситуація у місті залишається без змін. Росіяни блокують будь-які спроби організувати гуманітарні коридори, а місцевих жителів намагаються депортувати чи мобілізувати до окупаційних військ.

«Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, раніше переміщених на територію, підконтрольну росії, невідома. На жаль, ми не чуємо відповіді від рф на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних жителів і захисників Маріуполя», — додав президент.

За його словами, на півдні України окупанти намагаються створити «картинку», показавши, що українці нібито готові співпрацювати з російськими структурами: «Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів».

Раніше Зеленський заявляв, що жоден із ракетних ударів по території України «не змінив для росії ситуацію якось принципово», згадавши про «стратегічну дурість» супротивника.

Фото Офісу президента

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