Ворог зазнає значних втрат у живій силі і відводить війська на колишні позиції, — Генштаб ЗСУ

На п’ятдесят п’яту добу протистояння українського народу російському воєнному вторгненню ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави, проте українські військові починають переходити у контрнаступ. Так відбулося на Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, де ворог зазнав втрат та відступив, а підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм, проте зазнали істотних втрат і вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

Проте окупанти відчувають суттєву потребу в комплектуванні особовим складом, адже, за наявною інформацією, в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп, і така ж доля спіткала три роти 51-го парашутно-десатного полку та роту 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

Нагадаємо, вранці 19 квітня у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати рашистів із початку війни. За даними військових, в Україні «утилізовано» майже 21 тисячу окупантів та 169 літаків.

1404

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter