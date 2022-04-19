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Кишені були набиті іноземними грошима: ЗСУ ліквідували на Донбасі групу «африканських» найманців

19:19 19 квітня 2022
Кишені були набиті іноземними грошима: ЗСУ ліквідували на Донбасі групу «африканських» найманців

Збройні Сили України знищили в районі Попасної російських найманців, які, судячи з грошей у їхніх кишенях, до цього могли служити у Лівії та Центрально-Африканській Республіці.

Про це написав у своєму акаунті військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

А український офіцер Анатолій Штірліц у своєму Telegram додав ще кілька цікавих подробиць: виявляється, 20 березня під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви було досягнуто домовленостей щодо направлення лівійських «добровольців» в Україну, з метою їхньої участі в бойових діях на стороні рф.

Записка, знайдена у найманця

Прижитися в Україні бойовикам не вдалося

Перекидання військових найманців, на його думку, могло бути здійснене за рахунок приватної військової компанії «Ліга» (колишня «Вагнер»), літаками повітряно-космічних сил Російської Федерації.

«Але прижитися в Україні надовго їм не вдалося. Без акліматизації та належної вакцинації їх кинули в одну з найгарячіших точок російсько-української війни — під Попасну, де їх радісно зігріли і від душі нагодували свинцем українські воїни. Так буде з кожним, хто зі зброєю в руках прийде на нашу землю», — резюмує Штірліц.

Нагадаємо, російська армія почала використовувати «вагнерівців» у боях з Україною ще на початку березня.

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