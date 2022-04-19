Відмінна спільна робота: бійці ЗСУ показали, як допомагають один одному відправляти ворога до пекла

Успіх у війні залежить не тільки від потужності озброєнь, а й у чималій мірі — від уміння різних підрозділів взаємодіяти між собою.

Про те, як навчилися розуміти один одного «з півслова» артилеристи та оператори дронів (БПЛА), показали у Генштабі ЗСУ.

Військові опублікували ролик, у якому показали, як оператори передають «арті» точні дані, завдяки яким навідники гаубиць влучно прицілюються та б'ють на ураження, відправляючи орків прямо до пекла.

Завдяки такій взаємодії у Генштабі навіть вивели спеціальну «формулу»: «Оператори БПЛА + артилеристи = смерть російським окупантам».

Мабуть, краще не скажеш!

Нагадаємо, українці за час війни навчилися збивати ворожі безпілотники не лише за допомогою суперсучасного американського ПЗРК Starstreak, а й навіть зі штатних АК-74. Відомі також історії, коли наші бійці «нейтралізували» ворожі «пташки» голими руками.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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