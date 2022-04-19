30.74 / 32.01 33.09 / 34.59
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Відмінна спільна робота: бійці ЗСУ показали, як допомагають один одному відправляти ворога до пекла

18:39 19 квітня 2022
Відмінна спільна робота: бійці ЗСУ показали, як допомагають один одному відправляти ворога до пекла

Успіх у війні залежить не тільки від потужності озброєнь, а й у чималій мірі — від уміння різних підрозділів взаємодіяти між собою.

Про те, як навчилися розуміти один одного «з півслова» артилеристи та оператори дронів (БПЛА), показали у Генштабі ЗСУ.

Військові опублікували ролик, у якому показали, як оператори передають «арті» точні дані, завдяки яким навідники гаубиць влучно прицілюються та б'ють на ураження, відправляючи орків прямо до пекла.

Завдяки такій взаємодії у Генштабі навіть вивели спеціальну «формулу»: «Оператори БПЛА + артилеристи = смерть російським окупантам».

Мабуть, краще не скажеш!

Нагадаємо, українці за час війни навчилися збивати ворожі безпілотники не лише за допомогою суперсучасного американського ПЗРК Starstreak, а й навіть зі штатних АК-74. Відомі також історії, коли наші бійці «нейтралізували» ворожі «пташки» голими руками.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

1030

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Уманський

«Йшли, пили горілку з горла й стріляли по вікнах»: експрокурор розповів, як виганяв рашистів мисливською зброєю

Лукашенко

«Вони багато чим ризикують»: Лукашенко заявив про проведення своєї «спецоперації» в Україні

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

паска

Соковита паска зі смаком апельсина: сім'я буде в захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.