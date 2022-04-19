30.74 / 32.01 33.09 / 34.59
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Впливають кілька факторів: експерти відповіли, коли закінчаться ракетні удари ворога по мирних містах

18:17 19 квітня 2022
Ракета

На рішення рф наносити ракетні удари по мирних містах України впливають не тільки ймовірне «божевілля» путіна, але й низка інших факторів.

Тому зараз не можна точно спрогнозувати, коли закінчаться такі обстріли, пише РБК-Україна.

Зокрема, якщо Україна найближчим часом не зможе домовитись про статус територій, які були окуповані після 24 лютого, то війна з росією може затягнутися надовго, знизивши свою інтенсивність. Це «дозволить» російській стороні й надалі завдавати ракетних ударів.

Як зазначив військовий експерт Михайло Жирохов, загроза буде зберігатися, оскільки у росії є можливість обстрілювати всю українську територію, навіть не заходячи в її повітряний простір.

Проте нинішніми темпами обстрілювати Україну російська сторона не зможе, оскільки запас ракет швидко вичерпується. А західні санкції проти військово-промислового комплексу теж дадуть свій результат.

За словами експерта Олександра Мусієнка, росія вже має серйозні проблеми з технологіями, модернізацією та виробництвом нових озброєнь, особливо високоточних. Але невеликі запаси потужностей є ще.

Крім того, убезпечити Україну може постачання західних систем протиповітряної оборони. Якщо запит Києва на системи ППО буде задоволений, то вже в найближчому майбутньому ризик обстрілів тилових територій буде значно знижений.

Нагадаємо, лише 18 квітня ворожі ракети були запущені з Каспійського моря по Львову, а 16 квітня ворог завдав ударів по об'єктах у Києві та Харкові.

1687

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Уманський

«Йшли, пили горілку з горла й стріляли по вікнах»: експрокурор розповів, як виганяв рашистів мисливською зброєю

Лукашенко

«Вони багато чим ризикують»: Лукашенко заявив про проведення своєї «спецоперації» в Україні

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

паска

Соковита паска зі смаком апельсина: сім'я буде в захваті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.