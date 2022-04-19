Впливають кілька факторів: експерти відповіли, коли закінчаться ракетні удари ворога по мирних містах

На рішення рф наносити ракетні удари по мирних містах України впливають не тільки ймовірне «божевілля» путіна, але й низка інших факторів.

Тому зараз не можна точно спрогнозувати, коли закінчаться такі обстріли, пише РБК-Україна.

Зокрема, якщо Україна найближчим часом не зможе домовитись про статус територій, які були окуповані після 24 лютого, то війна з росією може затягнутися надовго, знизивши свою інтенсивність. Це «дозволить» російській стороні й надалі завдавати ракетних ударів.

Як зазначив військовий експерт Михайло Жирохов, загроза буде зберігатися, оскільки у росії є можливість обстрілювати всю українську територію, навіть не заходячи в її повітряний простір.

Проте нинішніми темпами обстрілювати Україну російська сторона не зможе, оскільки запас ракет швидко вичерпується. А західні санкції проти військово-промислового комплексу теж дадуть свій результат.

За словами експерта Олександра Мусієнка, росія вже має серйозні проблеми з технологіями, модернізацією та виробництвом нових озброєнь, особливо високоточних. Але невеликі запаси потужностей є ще.

Крім того, убезпечити Україну може постачання західних систем протиповітряної оборони. Якщо запит Києва на системи ППО буде задоволений, то вже в найближчому майбутньому ризик обстрілів тилових територій буде значно знижений.

Нагадаємо, лише 18 квітня ворожі ракети були запущені з Каспійського моря по Львову, а 16 квітня ворог завдав ударів по об'єктах у Києві та Харкові.

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