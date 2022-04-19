Потрібно вибрати момент: генерал відповів, чи може Україна знищити Кримський міст

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що теоретично ЗСУ поки що не мають технічних можливостей, та й не прагнуть знищити Кримський міст так само, як «поховали» крейсер «Москва».

Про це він сказав в інтерв'ю «Обозревателю» .

«Весь міст, можливо, і ні, але завдати удару, коли по мосту йдуть війська, можемо. Принаймні теоретично. Тут треба просто вибрати момент» , — вважає Романенко.

Справа в тому, що під час руху мостовим переходом, наприклад, колони танків, шанси на його руйнування значно збільшаться.

Але питання має підніматися на високому рівні.

«Коли будували міст, у росії заявляли, що Україна не має жодних ракетних комплексів, що все це папірці. І ось тепер ці „папірці“ потопили російський флагман. Звичайно, є питання престижу, але удар по мосту — це чергова ескалація. Це питання не просто військове, а військово-політичне» , — каже генерал.

На його думку, «ще не час бити по мосту, ще не час бити по арсеналу рф у Придністров'ї. Поки що росіяни бачать страшні сни про це. Але їхній час попереду».

Нагадаємо, загибель флагмана Чорноморського флоту — крейсера «Москва» — викликала бурю емоцій в Україні та в росії. А у Міністерстві оборони Великобританії заявили, що втрата такого корабля змусить росію повністю переглянути позиції свого флоту у Чорному морі.

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