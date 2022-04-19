Повернулися додому на Великдень: Україна та росія провели п'ятий обмін полоненими

З російського полону звільнено 76 українців — такий результат чергового обміну полоненими.

За словами віце-прем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, це вже п'ятий обмін полоненими. Перед Великоднем були звільнені 60 військовослужбовців, зокрема 10 офіцерів, а також 16 цивільних осіб.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 14 квітня. Тоді з полону росії звільнили 30 українців (22 військовослужбовців та 8 цивільних).

Раніше повідомлялося, що мера Мелітополя Івана Федорова, якого захопили рашисти, обміняли на дев'ятьох взятих у полон російських солдатів-строковиків.

Фото Генштабу ЗСУ

221

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter