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Україна

У МОН пояснили правила прийому до першого класу дітей переселенців: які необхідні документи

16:35 19 квітня 2022
Шкільний клас

Війна вплинула на всі сфери життя українців, у тому числі й на освітню. Так, у 2022 році замість традиційного ЗНО для вступу на бакалаврат заплановано проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). Є також зміни, про які важливо знати батькам майбутніх першокласників із категорії ВПО.

Як повідомляють у Міносвіти, при зарахуванні дитини до школи потрібно подати заяву одного з батьків, копію свідоцтва про народження або документа, що засвідчує особу та медичну довідку про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду.

З цього правила є винятки — дітей з довідкою ВПО, довідкою про звернення за захистом, посвідченням біженця або посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, приймуть до школи і без таких документів.

Якщо батьки не можуть надати в освітню установу свідоцтво про народження дитини, то директор школи повинен буде повідомити про це орган опіки, а той, у свою чергу, допомогти з оформлення документу.

У МОН також зазначають, що якщо кількість потенційних першокласників більша, ніж здатна прийняти освітня установа, орган, у сфері управління якого знаходиться школа, має запропонувати перелік закладів, які доступні та наближені до місця проживання сім'ї, а також сприяти зарахуванню до них дітей.

Раніше міністр освіти та науки Серій Шкарлет заявляв, що студенти, які цього року завершують навчання, обов'язково отримають дипломи.

Фото Pixabay

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