«Клапан» спрацював на «відмінно»: на Луганщині нацгвардієць збив з автомата наддорогий путінський дрон

Ворожі безпілотники чудово збивають не лише ЗРК Starstreak, а й штатний АК-74, що знаходиться в умілих руках.

Як повідомляють у МВС, боєць Нацгвардії з позивним Калапан знешкодив ворожий безпілотник у Луганській області.

«Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім почув звук, а потім побачив і мету. На висоті 200−300 метрів його було досить добре видно. Далі все відбувалося швидко — я відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, на другому БПЛА почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене залишилося ще кілька набоїв. Вистрелив — і цей безпілотник пішов вниз, а потім я почув вибух», — розповів боєць.

Фото МВС

Фото МВС

Зазначається, що збитий безпілотник здатний передавати відео на відстань до 120 км.

Фото МВС

За даними Штабу ООС, вартість комплексу — на рівні 18 мільйонів рублів, а ціна літального апарату — близько 5−7 млн ​​рублів (до 2,5 млн грн). Такі БПЛА можуть нести вибухові засоби для поразки живої сили.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ збили ворожі безпілотники «Орлан» та «Орлан-10».

А в Генштаї ЗСУ констатували, що українські військові ліквідували понад 150 БПЛА супротивника оперативно-тактичного рівня.

Фото МВС

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