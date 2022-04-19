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«Вони бояться»: Арестович прояснив «дивні» дії ворога під Харковом

12:36 19 квітня 2022
«Вони бояться»: Арестович прояснив «дивні» дії ворога під Харковом

На Харківському напрямку, де ворог все ще намагається блокувати першу столицю України, а також частково в районі Херсона зараз відбуваються трохи «дивні» речі — і ЗСУ, і війська рашистів попрямували у бік двох великих міст.

Причину пояснив в ефірі Фейгін Live радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«На Херсонському напрямку та під Харковом наші потопали вперед радісно. Що таке потопали? І наші і їхні (орки. — Авт.). Це рух на тактичному рівні. Немає цього настання оперативного розмаху поки що. Чому? Тому що російська армія традиційно має дуже слабку розвідку», — вважає Арестович.

Також він додав, що у напрямку Миколаєва, Ізюму та Маріуполя армія РФ намагається зірвати просування українських військ.

«Найпотужніша йде робота. Прямо зараз. Усіми силами та засобами», — заявив він.

За словами радника Єрмака, ворог дуже сильно «працює» по Харкову та околицях міста. При цьому столиця Слобожанщини не є його метою — орки б'ють зі страху.

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«Вони бояться, що ми просуваємося. Вони працюють за ймовірними місцями наших резервів, наших військ, тому що від Харкова та від Миколаєва йде рух. Тому вони намагаються перешкодити цьому», — пояснив Арестович.

Тому всім українцям, родичі яких зараз воюють на сході, треба розуміти, що там поки що робляться тактичні дії, без страшних розтинаючих ударів і «котлів».

«Це дуже обережне промацування сторонами один одного, але в рамках наступу. Треба пам'ятати, що у росіян там не найміцніше угруповання. А у нас найбільш боєздатне угруповання в зоні ООС», — вважає радник глави Офісу президента, який раніше назвав одразу чотири варіанти закінчення війни з Росії.

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