«Вони бояться»: Арестович прояснив «дивні» дії ворога під Харковом

На Харківському напрямку, де ворог все ще намагається блокувати першу столицю України, а також частково в районі Херсона зараз відбуваються трохи «дивні» речі — і ЗСУ, і війська рашистів попрямували у бік двох великих міст.

Причину пояснив в ефірі Фейгін Live радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«На Херсонському напрямку та під Харковом наші потопали вперед радісно. Що таке потопали? І наші і їхні (орки. — Авт.). Це рух на тактичному рівні. Немає цього настання оперативного розмаху поки що. Чому? Тому що російська армія традиційно має дуже слабку розвідку», — вважає Арестович.

Також він додав, що у напрямку Миколаєва, Ізюму та Маріуполя армія РФ намагається зірвати просування українських військ.

«Найпотужніша йде робота. Прямо зараз. Усіми силами та засобами», — заявив він.

За словами радника Єрмака, ворог дуже сильно «працює» по Харкову та околицях міста. При цьому столиця Слобожанщини не є його метою — орки б'ють зі страху.

«Вони бояться, що ми просуваємося. Вони працюють за ймовірними місцями наших резервів, наших військ, тому що від Харкова та від Миколаєва йде рух. Тому вони намагаються перешкодити цьому», — пояснив Арестович.

Тому всім українцям, родичі яких зараз воюють на сході, треба розуміти, що там поки що робляться тактичні дії, без страшних розтинаючих ударів і «котлів».

«Це дуже обережне промацування сторонами один одного, але в рамках наступу. Треба пам'ятати, що у росіян там не найміцніше угруповання. А у нас найбільш боєздатне угруповання в зоні ООС», — вважає радник глави Офісу президента, який раніше назвав одразу чотири варіанти закінчення війни з Росії.

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