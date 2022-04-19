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Влаштували рашистам «пікнік» перед Великоднем: артилерія «Едельвейсів» майстерно знищила склад боєприпасів ворога

11:20 19 квітня 2022
Боєць 10-ї гірничо-штурмової бригади

Бійцям 10-ї гірничо-штурмової бригади, на емблемі яких зображений едельвейс, вдалося ліквідувати склад боєприпасів рашистів, який вони намагалися замаскувати під лісову хащу.

Про це йдеться у повідомленні закарпатців.

Очевидно, ворог не врахував, що «едельвейси» — гірські стрілки, які почуваються як удома не лише у горах, а й у будь-якому лісі. Тому вони легко розпізнали фашистів і рознесли його в пух і прах.

Залишки складу

«Це робота артилерії Едельвейсів. Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажено та знищено!» — йдеться у повідомленні.

У свою чергу, у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати рашистів із початку війни. За даними військових, в Україні «утилізовано» майже 21 тисячу окупантів та 169 літаків.

Нагадаємо, наразі ворог кинув усі сили на прорив позицій ЗСУ на Донбасі та встановлення контролю над Маріуполем, у якому він і так методично знищує все живе.

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