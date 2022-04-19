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Україна

Працівник поїхав за кордон без попередження: у Держпраці пояснили, чи можна його звільнити

11:21 19 квітня 2022
Вимушені біженці

Незважаючи на війну, власники бізнесу і керівництво підприємств мають насамперед керуватися законом.

Таку відповідь дали до Держпраці питання, чи можна звільняти співробітника, який «раптово» відбув за кордон з міркувань власної безпеки.

«Звільнення працівників за власним бажанням та за згодою сторін здійснюється на підставі заяви працівника. Якщо працівник залишив робоче місце і не виконує своїх трудових обов'язків через військові дії, то такий факт не може розглядатися як прогул без поважної причини», — йдеться у роз'ясненні відомства.

Тому Держпраці рекомендує за відсутності заяви працівника про звільнення не вирішувати це питання до закінчення бойових дій.

У табелі обліку робочого часу можна проставляти позначку «інші причини відсутності» або ж трудовий договір з таким працівником може бути припинено. Підстави для збереження заробітку за таким працівником відсутні. У разі потреби виконання обов'язків відсутнього працівника на його місце можна працевлаштувати іншого працівника на умовах термінового трудового договору.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як оформити державну допомогу безробітним українцям під час війни .

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