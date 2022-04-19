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«Ксива врятувала життя»: Віталій Кім розповів, як «диво» вберегло воїна ЗСУ від смерті

9:19 19 квітня 2022
«Ксива врятувала життя»: Віталій Кім розповів, як «диво» вберегло воїна ЗСУ від смерті

Незважаючи на обстріл, бомбардування та інші небезпеки війни, навіть на полях битв завжди є місце диву.

Про один із подібних випадків «прояв присутності вищих сил» розповів у себе в соцмережі голова Миколаївської ОДА Віталій Кім .

На розміщеному ним відео воїн ЗСУ, який знаходиться у вирві від російського снаряда, розповідає, що напередодні йому врятували життя телефон за 20 тисяч гривень і бойовий жетон.

Солдат дістає з кишені доказ своїх слів — телефон, до якого куля намертво «прибила» жетон, завдяки чому сам воїн залишився цілий і неушкоджений. Його співрозмовник зазначає, що справді «ксива» (жетон) врятувала життя українському бійцю.

«От так буває на війні, телефон врятував солдату життя. Везучий хлопець «, — зазначає голова облдержадміністрації.

Зазначимо, що і сам Кім також може вважатися везунчиком, адже… проспав момент ракетної атаки на будівлю адміністрації, яка була націлена якраз на його кабінет.

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