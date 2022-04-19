Ворог безуспішно намагається прорвати позиції ЗСУ на Донбасі та встановити контроль над Маріуполем, — Генштаб

Розпочалася п'ятдесят п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Як повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook, основні зусилля ворога нині зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулі дні відбито сім атак ворога, знищено десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет супротивника з розрахунком.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було вражено сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.

На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харкова.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець.

Поточна карта бойових дій

Також не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об'єктах на всій території України, що їх президент Зеленський назвав стратегічною дурістю ворога.

Карта t. me/oleksiihoncharenko

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