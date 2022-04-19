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«Стратегічна дурість»: Зеленський дав оцінку прагненню росії наносити ракетні удари по містах України

8:13 19 квітня 2022
«Стратегічна дурість»: Зеленський дав оцінку прагненню росії наносити ракетні удари по містах України

Ракетні удари росії по українських містах є стратегічною безглуздістю, тому що в їх результаті ця держава сама позбавить себе всіх запасів даного виду озброєння і не зможе поповнити їх у найближчому майбутньому.

Таку оцінку дав діям путінських генералів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«російська армія не зменшує темпу використання ракет проти України. Хоча вже мала б усвідомити, що їй буде складно відновити ракетний запас в умовах навіть діючих санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, і введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу росії стане нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного — ракетної самодемілітаризації російської федерації», — зазначив Зеленський.

За його словами, такий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями.

«Виробляти нову артилерію, літаки, вертольоти, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для росії. Жоден з ракетних ударів не змінив для росії ситуацію якось принципово. Та й якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде — це стратегічна дурість» , — сказав президент.

Водночас він наголосив, що кожне втрачене життя — це аргумент для того, щоб українці та інші народи покоління за поколінням сприймали росію виключно як загрозу.

«А будь-яку інфраструктуру можна відновити, і ми це обов'язково зробимо», — сказав Зеленський, наголосивши також, що звільнення «всієї території нашої держави від окупантів» — це питання лише часу.

Нагадаємо, раніше глава української держави вкотре дорікнув союзникам у повільності, зазначивши, що за деякими пунктами в наших запитах щодо зброї Україна чекає на відповіді 53 дні.

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