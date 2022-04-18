ВСУ смертельно поранили капітана російського десантного корабля, який зумів врятуватися після обстрілу в порту Бердянська

У госпіталі окупованого Криму помер капітан російського військового корабля «Цезар Куніков» Олександр Чирва — великий десантний корабель отримав пошкодження під час обстрілу ЗСУ порту окупованого Бердянська, коли на дно було відправлено БДК «Саратов».

Про це повідомив губернатор Севастополя Олександр Розважаєв.

Нагадаємо, що після ракетного удару ЗСУ на «Саратові» почалася сильна пожежа, БДК затопили прямо біля причалу. У мережу викладали відео, на якому було видно палаючий корабель і ще кілька військових російських кораблів, які поспіхом залишали місце удару. «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ» вийшли в море з пошкодженнями. Повідомлялося, що на цих двох кораблях були вбиті та поранені, але скільки саме, залишалося невідомим.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ відправили на дно флагман російського флоту — крейсер «Москва», а також завдали удару по фрегату рф «Адмірал Ессен», з якого рашисти обстрілювали Одесу. За даними Генштабу ЗСУ, на рахунку у українських воїнів — вісім знищених кораблів супротивника.

Фото з Вікіпедії

327

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter