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Гаряча фаза триватиме два-три тижні: у «розвідувальному» комітеті Ради назвали терміни закінчення війни

19:06 18 квітня 2022
Бійці ЗСУ

Гаряча фаза війни в Україні завершиться за два-три тижні, а повністю війна має закінчитися протягом двох-трьох місяців.

Такий прогноз в ефірі національного телемарафону зробив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський, передає «Інтерфакс-Україна».

«З урахуванням тих результатів, які ми маємо сьогодні, враховуючи, що наші Збройні сили продемонстрували, як вони можуть відтісняти ворога з українських земель, з урахуванням того, що західні партнери змінили не лише свої оцінки того, що Україні потрібні терміново нові зразки озброєння та вони вже надходять до ЗСУ, я прогнозую, що гаряча, рішуча фаза війни — це два-три тижні, а війна має повністю завершитися протягом двох-трьох місяців», — сказав він.

Раніше ведучій розслідувач Bellingcat Христо Грозєв не виключав, що з військової точки зору бойові дії можуть тривати до кінця року. Що стосується політичної частини, то він прогнозував швидке розкриття кількості військових жертв у росії, що спровокує соціальну кризу. Після цього Кремль не зможе поповнити свої ресурси для війни. Грозєв відводить на це місяць.

А радник глави Офісу президента Олексій Арестович припускав, що протистояння триватиме до 2035 року, і що зіткнення будуть кожні два (а можливо, п'ять) роки, а великі зіткнення — кожні сім-вісім років.

Дають свої прогнози й люди з інших сфер. Так, відомий екстрасенс та астролог, експерт каналу «Україна» Макс Гордєєв стверджував, що бойові дії завершаться у липні-серпні, а повністю Україна переможе та поверне свої території за три роки.

Фото Генштабу ЗСУ

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