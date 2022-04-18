Сумнозвісний бойовик «ДНР», який втік у 2014 році, засвітився в окупованому Бердянську

Військовий злочинець Ігор Безлер, відомий своїми звірствами в ОРДЛО у 2014 році, чию справу передали до суду влітку минулого року, «засвітився» у тимчасово окупованому Бердянську.

Як повідомляє телеграм-канал «Силовий», Безлера залучають до створення так званої «народної міліції».

Ігор Безлер воював на Донбасі на боці бойовиків. Він, зокрема, навесні 2014 року брав участь у штурмі будівлі ГУ МВС Горлівки. Тоді частина співробітників управління перейшли на бік проросійських бойовиків, а начальника ГУ МВС Андрія Крищенка та його заступника Германа Приступу, які чинили опір групі Безлера, було по-звірячому побито і захоплено в полон.

У його «послужному списку» — керівництво незаконним озброєним формуванням так званої «ДНР», тортури та вбивства. Його бойовики, зокрема, брали участь у вбивстві депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Восени 2014 року Ігор Безлер вступив у конфлікт із «керівництвом» та поїхав з ОРДЛО.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року у Слов'янську Донецької області суд ухвалив вирок бойовику «ДНР», учаснику «групи Ігоря Безлера». Спільник терористів, який знімав на відео тортури полонених, отримав 11 років позбавлення волі.

Фото «Силового»

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