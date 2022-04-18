Після знищення «Москви» матроси Чорноморського флоту панікують через відправку на війну з Україною

Знищення нашими воїнами ракетного крейсера «Москва» створило в окупованому Криму не тільки дещо нову військову ситуацію, але й змінило «політичну реальність». Якщо до цього незадоволення «слабкістю командування» Чорноморським флотом та його «низькою ефективністю» існувало хіба що серед спецслужб рф, то наразі його відкрито висловлюють й російські пропагандисти.



«Крім того, через підконтрольних агресорові «експертів» наразі озвучуються заклики забрати «зайвих» матросів із плавскладу й берегового забезпечення Чорноморського флоту та перевести їх до складу 810-бригади морської піхоти, із наступною відправкою на фронт у Донецьку та Херсонську області. Звісно, така перспектива реальної загибелі стала неприємною новиною для плавскладу, який звик до «парадного» несення служби «за контрактом», без явних загроз власному життю, — повідомляє Асоціація інтеграції Криму. — Водночас зазначена 810-та «севастопольська» бригада морської піхоти наразі поспіхом готується агресором для проведення «десантної операції», і саме туди можуть перевести «штрафників» із плавскладу Чорноморського флоту.



Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 810-ї бригади бунтували на кораблях, побоюючись висадки в Одеській області на вірну загибель, а потім зазнали значних втрат під Маріуполем, ведучі бойові дії на суходолі. У Міноборони України вказують, що десантування агресором може бути здійсненим на Азовському морі, переважна частина якого контролюється рф. То ж і мета може носити насамперед демонстраційний, пропагандистський характер, задля «відновлення репутації флоту».



А тим часом «адміністрація» окупантів, через панічні настрої частини населення, наразі змушена пояснювати у медіа, чому у Севастополі кремлем не було запроваджено, як в окремих районах АР Крим, так званого «жовтого рівня терористичної загрози».

Раніше західні експерти пояснили, що значить для росії знищення крейсера «Москва» та чи зможе агресор його замінити.

668

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter