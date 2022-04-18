росія пророкує Україні криваву великодню ніч

На початку останнього тижня перед Великоднем рашисти попередили про обстріли храмів у ніч з 23 на 24 квітня, які нібито здійснюватимуть ЗСУ.

Так, пропагандисти з росЗМІ заявили, що російський міноборона має інформацію про те, що «київський режим за підтримки Заходу завершує підготовку витончених жахливих провокацій з численними жертвами в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях». Нібито обстрілами займатимуться мобільні групи з «блукаючими мінометами», щоб «потім звинуватити російських військових». І все робитиметься на очах у великої кількості західних репортерів.

При цьому міноборони країни-агресора заявило, що «заздалегідь попереджає країни „цивілізованого Заходу“ на чолі зі США про те, що росія має оперативну доказову базу про чергові жахливі злочини київського режиму, які готуються».

Окупанти часто вдаються до подібних прийомів, намагаючись обілити злочини росіян. Приміром, один із ватажків так званої «ДНР» Едуард Басурін заявляв, що українські військові нібито готують хімічну атаку на Маріуполь. І буквально через кілька днів хімзброю застосували окупанти, а сам Басурін був вивезений у невідомому напрямку після «бесіди» зі співробітниками ФСБ рф.

Фото Pixabay

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