30.73 / 31.92 33.14 / 34.69
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Довгих вихідних на травневі не буде: названо причину

16:30 18 квітня 2022
Календар

Війна внесла свої корективи й у календар додаткових вихідних — їх не буде ані у квітні на Велиеднь, ані у травні.

Так, у Держпраці повідомили, що цьогоріч 25 квітня, 2 та 9 травня будуть звичайними робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку, пише «Ukraine NOW»

«Навесні 2022 року мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022), 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022) та 9 травня (святковий день). Однак статтею 6 Закону України „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“ встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів», — йдеться у повідомленні.

Ексклюзивний матеріал про Вербну неділю та те, як українці готувалися до Великодня «За тиждень до Великодня відзначають Вербну неділю: яку увагу українці здавна приділяли її головному атрибуту» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

506

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

паска

Соковита паска зі смаком апельсина: сім'я буде в захваті

Безлер у Бердянську

Сумнозвісний бойовик «ДНР», який втік у 2014 році, засвітився в окупованому Бердянську

Таїсія Повалій

Повалій виступила в Кремлі з путіністами Басковим та Михайловим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.