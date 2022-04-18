Довгих вихідних на травневі не буде: названо причину

Війна внесла свої корективи й у календар додаткових вихідних — їх не буде ані у квітні на Велиеднь, ані у травні.

Так, у Держпраці повідомили, що цьогоріч 25 квітня, 2 та 9 травня будуть звичайними робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку, пише «Ukraine NOW»

«Навесні 2022 року мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022), 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022) та 9 травня (святковий день). Однак статтею 6 Закону України „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“ встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів», — йдеться у повідомленні.

Ексклюзивний матеріал про Вербну неділю та те, як українці готувалися до Великодня «За тиждень до Великодня відзначають Вербну неділю: яку увагу українці здавна приділяли її головному атрибуту» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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