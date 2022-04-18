Медведчук попросив кума обміняти його на маріупольців

Лідер «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, який був затриманий під час спецоперації СБУ та заарештований Личаківським райсудом Львова без права вийти під заставу, записав звернення до президента України Володимира Зеленського та господаря Кремля путіна.

На відео, яке в мережу виклала українська Служба безпеки, Віктор Медведчук пропонує передати його росії в обмін на захисників Маріуполя та мирних жителів, яким не дають «зелений коридор» для виїзду з міста.

У СБУ додають, що через російську агресію у Маріуполі виникла гуманітарна катастрофа — окупанти бомбардують мирне населення, блокують доставку до міста гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію росії та свідомо руйнують місто.

За різними оцінками, у місті залишається близько 120 тисяч мирних жителів, Маріуполь продовжують захищати бійці полку «Азов» та 36-ї бригади морської піхоти.

Раніше тему про обмін порушила дружина Медведчука Оксана Марченко. Вона, зокрема, запропонувала родичам двох громадян Великобританії, які потрапили в полон до рашистів, просити прем'єр-міністра Бориса Джонсона, щоб він допоміг їхньому обміну на її чоловіка.

Втім, у Зеленського сумніваються, що в Кремлі заходять піти на такий обмін. Про це, зокрема, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє «Україна 24».

Нагадаємо, що голова СБУ Іван Баканов розповідав, що проросійського політика, який втік з-під домашнього арешту і близько місяця ховався в Києві, чекаючи «евакуації», ФСБ рф спочатку планувала вивезти в Придністров'я, а потім і в росію.

Фото — скріншот

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