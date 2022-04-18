Прикордонники пояснили, чому перестали випускати біженців за кордон за внутрішніми паспортами

В українській прикордонній службі відреагували на заяву «Укрзалізниці» про те, що біженців без закордонних паспортів не пропускають через кордон із країнами Євросоюзу.

«Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду номер 57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, та додам, що такого паспортного документу, як внутрішній паспорт не передбачено. Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, він же допомагає легалізуватися в країнах Європи, куди слідують українці, які тікають від війни», — заявив у коментарі «Українській правді» спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Зазначається, що у перші тижні після початку широкомасштабного вторгнення росії на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа — тисячі людей намагалися виїхати з України, сервісні центри, де можна було б оформити закордонний паспорт, не працювали. Тоді приймалося рішення про пропуск громадян або за внутрішніми документами, або за іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особистість.

«На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям слід дотримуватися певного порядку», — додав він.

Водночас, за словами Демченка, стосовно осіб без закордонного паспорта, які виїжджають із регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення. Однак це — винятки, рішення щодо яких приймаються залежно від ситуації.

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Фото ДПСУ

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