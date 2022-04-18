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Київське метро знову змінило графік роботи: як курсують потяги

11:26 18 квітня 2022
Метро у Києві

У Києві, де скоротили комендантську годину (з 22:00 до 05:00), збільшили час роботи столичного метрополітену.

Як повідомляють у Київській міській державній адміністрації, з 18 квітня метро перевозить пасажирів з 06:30 до 20:00.

Інтервал курсування поїздів метро — до 30 хвилин.

Наземний транспорт працює з 7:00 до 21:00.

 

Раніше повідомлялося, що з 20 квітня з Києва почне ходити ще один поїзд «Інтерсіті+» до Перемишля.

Фото КП «Київський метрополітен»

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