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Українців почали висаджувати з поїздів на кордоні з ЄС: від Держприкордонслужби вимагають пояснень, але прикордонники мовчать

10:01 18 квітня 2022
Пункт пропуску на кордоні

Після початку широкомасштабної агресії росії в Україні країни Євросоюзу почали приймати українських біженців навіть за загальногромадянськими паспортами, однак, схоже, ситуація змінилася — для в'їзду на територію ЄС потрібні закордонні паспорти.

Про це повідомили в «Укрзалізниці», проте додали, що оновлених правил від Державної прикордонної служби України поки що не отримано. Проте вже є випадки, коли українцям, які тікають від війни за кордон, відмовляли у в'їзді.

«Винятки можливі на розсуд прикордонників за наявності інших документів, що засвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого їде пасажир. Оскільки УЗ не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень недопуску біженців без закордонних паспортів», — йдеться у повідомленні.

Тим часом на сторінці української прикордонної служби у соціальних мережах опублікували чергову інформацію щодо ситуації на кордоні.

Під цим постом з'явилося чимало різких коментарів щодо зміни правил.

Нагадаємо, що нещодавно було прийнято рішення, згідно з яким право на перетин кордону отримали особи з інвалідністю, які мають при собі довідку до Акту огляду МСЕК або документ, що засвідчує інвалідність. Це означає, що таке право визначено всім груп: I, II і III.

Фото ДПСУ

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Українців почали висаджувати з поїздів на кордоні з ЄС: від Держприкордонслужби вимагають пояснень, але прикордонники мовчать

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