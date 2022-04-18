Українців почали висаджувати з поїздів на кордоні з ЄС: від Держприкордонслужби вимагають пояснень, але прикордонники мовчать

Після початку широкомасштабної агресії росії в Україні країни Євросоюзу почали приймати українських біженців навіть за загальногромадянськими паспортами, однак, схоже, ситуація змінилася — для в'їзду на територію ЄС потрібні закордонні паспорти.

Про це повідомили в «Укрзалізниці», проте додали, що оновлених правил від Державної прикордонної служби України поки що не отримано. Проте вже є випадки, коли українцям, які тікають від війни за кордон, відмовляли у в'їзді.

«Винятки можливі на розсуд прикордонників за наявності інших документів, що засвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого їде пасажир. Оскільки УЗ не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень недопуску біженців без закордонних паспортів», — йдеться у повідомленні.

Тим часом на сторінці української прикордонної служби у соціальних мережах опублікували чергову інформацію щодо ситуації на кордоні.

Під цим постом з'явилося чимало різких коментарів щодо зміни правил.

Нагадаємо, що нещодавно було прийнято рішення, згідно з яким право на перетин кордону отримали особи з інвалідністю, які мають при собі довідку до Акту огляду МСЕК або документ, що засвідчує інвалідність. Це означає, що таке право визначено всім груп: I, II і III.

Фото ДПСУ

1063

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter