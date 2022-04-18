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У мережі з'явилися фото крейсера «Москва», що горить, до його затоплення

9:31 18 квітня 2022
Крейсер Москва горить

У мережу виклали фото палаючого флагмана російського флоту — крейсера «Москва», по якому яким ЗСУ двічі вдарили ракетами «Нептун».

Таке припущення зробили автори сайту Oryx, які займаються статистикою знищеної в Україні російської техніки. До їхніх списків потрапляє техніка, факт ліквідації якої має фото- або відеопідтвердження.

Невідомо, хто саме сфотографував корабель, що горить. Зазначається, що це міг бути хтось із турецького судна чи з російського рятувального. На фото добре видно зруйновану частину «Москви» та нахил корабля.

Західні експерти зазначали, що крейсер із потужною системою ППО був здатний забезпечувати мобільний протиповітряний захист для всього Чорноморського флоту росії, причому на великій відстані. Тож його втрата дуже відчутна для російської армії.

Досі не зрозуміло, скільки членів екіпажу було на борту «Москви». В росії втрати приховують і навіть записали відео з нібито врятованими з крейсера моряками. У момент ракетного удару на кораблі могли перебувати близько 500 моряків.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський присвоїв звання віце-адмірала командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неіжпапі.

Фото із сайту https://www.oryxspioenkop.com

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