«Недбала бездарність генерала Дворнікова»: у Чорнобаївці ЗСУ у 16-й (!) раз завдали поразки армії окупантів

Українські військові продовжили «зйомки серіалу Чорнобаївка«- противник знову зосередив у районі цього населеного пункту техніку та боєприпаси.

«Чорнобаївка — 16. Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів з ракетними боєприпасами в Чорнобаївці. Судячи з тривалої детонації, 16-й епізод серіалу „Чорнобаївка“ таки відбувся. Хоч суспільство й сумнівалося, що даний ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот, і завдяки недбалості бездарності нового керма „операцією“ генерала Дворнікова. Не смішно, але весело. Вітаю», — повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович .

Раніше він в інтерв'ю відомому адвокату Марку Фейгіну заявляв, що «друга фаза війни вже почалася» і що ЗСУ не чекатимуть, поки росіяни почнуть рухатися: «Ми вже почали рухатися. Ми проводимо активну оборону».

Говорячи про найгарячішу точку війни — Маріуполь, Арестович зазначив, що «хтось почав говорити, що нібито ЗСУ змогли надати допомогу захисникам Маріуполя, внаслідок дуже ризикованих нічних вилазок». «Завдяки важкому озброєнню Захода ми зможемо зробити дуже сильне бобо і обміняти його на деблокаду Маріуполя», — додав він.

Тим часом у Генштабі ЗСУ констатують відсутність успіхів противника у просуванні вглиб України і що Маріуполь, як і раніше, не здається. Так, у Донецькій та Луганській областях українські військові минулої доби відбили дванадцять атак ворога: знищено десять танків, п'ятнадцять одиниць броньованої та п'ять одиниць автомобільної техніки, а також п'ять артилерійських систем противника. Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збило п'ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.

Раніше Олексій Арестович заявляв, що у 15-й серії серіалу «Чорнобаївка» було знищено склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу рашистів.

Нагадаємо, що екс-керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська попереджала про другу фазу бойових дій, підлу тактику ворога та інформаційну війну.

А ведучій розслідувач Bellingcat Христо Грозєв не виключав, що війна може тривати до кінця року.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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