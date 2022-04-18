Президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки 53-го дня війни, зокрема, говорив про те, що партнери не поспішають з наданням ЗСУ необхідного озброєння, і що кожне політичне затягування таких питань — це дозвіл росії вбивати українців.

«За деякими пунктами у наших запитах щодо зброї ми очікуємо на відповіді 53 дні. А деякі відповіді формулюються так, що поставки можуть розпочатися хіба що у травні», — зазначив він і додав: «Демократичний світ має відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні України — у Херсонській та Запорізькій областях. Там облаштовують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів. Крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду».

Рашисти продовжують завдавати ударів по Харкову, де напередодні загинули п'ятеро жителів міста, а не менше ніж 15 отримали поранення. «Продовжуються постійні обстріли міста Харкова. Сьогодні (17 квітня. — Авт.) російські війська вдарили по вулицям Культури, Шевченка та Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для росії — культура, Шевченко, Дарвін. Те, що загрожує її існуванню» , — сказав Зеленський, зазначивши, що лише за останні чотири дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинуло, 106 поранено.

«Це не що інше, як свідомий терор», — додав президент.

Він також згадав і про санкції щодо країни-агресора, наголосивши на необхідності введення ембарго на постачання російської нафти: «Кожен у Європі та Америці вже бачить, що росія використовує енергоносії для спроби дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати».

Володимир Зеленський також закликав українських роботодавців залучати вимушених переселенців, додавши, що за кожного працевлаштованого бізнес отримає співфінансування на оплату праці ВПО — 6500 гривень.

Він також нагадав, що кожен переселенець може отримати допомогу — 2 тисячі гривень на дорослу та 3 тисячі гривень на дитину щомісяця.

Фото Офісу президента

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