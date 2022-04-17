Намагаються «зафарбувати» літери Z на техніці: у Генштабі розповіли про спроби військ путіна обдурити українців

На п’ятдесят третю добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури України, констатують у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу «Азовсталь».

На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори.

Значного суспільного резонансу в Криму набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера «Москва». Серед населення повільно, але все ж посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації.

Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у захопленому раніше місті Ізюм вже розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

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