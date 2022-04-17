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Україна

Не варто поспішати: влада назвала умову для безпечного повернення мешканців до Києва

18:20 17 квітня 2022
Микола Жирнов

Незважаючи на втечу зі столиці та інших регіонів на півночі України, країна-окупант не відмовилася від планів захопити столицю нашої країни.

Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, пише «Вечірній Київ».

За його словами, ситуація залежатиме від того, як складатиметься оперативна та стратегічна обстановка в країні.

«Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний і економічний центр має жити і певна частина жителів має повернутись, але ми просимо сьогодні, насамперед жінок, дітей, людей похилого віку, які мають де проживати за межами міста — не повертатися, адже є небезпека як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника, та й загалом противник не відмовився від мети захопити столицю. Основна умова для безпечного повернення до Києва — це закінчення війни», — наголосив Жирнов.

Водночас президент країни Володимир Зеленський, як відомо, закликав столичний бізнес запускати економічні процеси та заробляти гроші, не чекаючи закінчення війни, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що у першому кварталі 2022 року державний бюджет перевиконали на 10% завдяки бізнесу, який заплатив податки авансом. Це дозволило профінансувати всі витрати держави.

Фото armyinform.com.ua/

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