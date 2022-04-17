Жодного «обміну»: Зеленський відкинув пропозицію путіна «віддати Донбас» заради припинення війни

Україна не має наміру відмовлятися від власних територій на сході задля припинення війни. А наші захисники готові до битви з окупантами за Донбас, яка може вирішально вплинути на перебіг усієї війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN .

Так, глава держави пояснив, що немає жодних гарантій того, що РФ знову не намагатиметься захопити Київ, якщо вона зможе захопити Донбас.

«Для нас дуже важливо не пустити їх, стояти на своєму, бо ця битва… вона може вплинути на перебіг усієї війни», — сказав Зеленський.

Також президент додав, що не довіряє російським військовим та російському керівництву.

«Ми розуміємо, що ми відбили їх, і вони пішли (вони тікали з Києва, з півночі, з Чернігова і з того напрямку). Якщо вони зможуть захопити Донбас, це не означає, що вони не підуть далі у бік Києва» , — пояснив Зеленський.

Крім того, Зеленський додав, що для нього «великий біль» бачити загублені життя українців.

На питання про те, що він думає про політиків світу, які говорять «Ніколи більше» у День пам'яті жертв Голокосту, Зеленський відповів:

«Я не вірю світу. Ми не віримо словам. Після дій Росії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому. Єдина віра там — це віра в себе, у наш народ, віра в наші Збройні сили та віра в те, що країни підтримуватимуть нас як словами, а й діями».

Він додав, що Будапештський меморандум для нього тепер — «просто папірець, який нічого не вартий».

Президент також наголосив на важливості того, як скоро буде доставлена необхідна зброя Збройним Силам України.

«Ми готові використовувати будь-який тип техніки, але її потрібно доставити дуже швидко. І ми маємо можливість навчитися використовувати нову техніку», — заявив глава Української держави.

Нагадаємо, раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередили про готовність окупантів найближчим часом запустити чергове фейкове відео з президентом Володимиром Зеленським, у якому він нібито «висловить» негативне ставлення до українських міст на сході України, зокрема до Маріуполя.

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