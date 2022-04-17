«Плани давно існують»: у Міноборони пояснили, чому Росія не може розпочати масштабний наступ на Донбасі

Окупаційним військам Росії не вдається розпочати агресивний наступ на Донбасі, оскільки їх стримують Збройні сили України. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону.

«У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм поки що не вдається розпочати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують», — зазначила вона.

Нагадаємо, що російські військові прагнуть захопити Маріуполь, який понад місяць перебуває в блокаді і майже повністю знищений. Більше того: окупанти можуть готуватися до висадки десанту у місті.

Як писали «ФАКТИ», президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У Білому домі вважають, що це конче необхідно, оскільки російські війська посилено готуються до наступу на сході та півдні нашої країни.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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