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Україна

«Плани давно існують»: у Міноборони пояснили, чому Росія не може розпочати масштабний наступ на Донбасі

16:59 17 квітня 2022
Російська військова техніка

Окупаційним військам Росії не вдається розпочати агресивний наступ на Донбасі, оскільки їх стримують Збройні сили України. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону.

«У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм поки що не вдається розпочати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують», — зазначила вона.

Нагадаємо, що російські військові прагнуть захопити Маріуполь, який понад місяць перебуває в блокаді і майже повністю знищений. Більше того: окупанти можуть готуватися до висадки десанту у місті.

Як писали «ФАКТИ», президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У Білому домі вважають, що це конче необхідно, оскільки російські війська посилено готуються до наступу на сході та півдні нашої країни.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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