Допомогли «Нептуни» та «Москва»? Зеленський підвищив у званні командувача ВМС України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання віце-адмірала командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі.

Відповідний указ № 246 від 16 квітня опубліковано на сайті глави держави.

«Присвоїти військове звання віце-адміралу контр-адміралу Неіжпапі Олексію Леонідовичу — командувачу Військово-морських сил Збройних сил України», — йдеться в указі.

Офіційно причини підвищення командувача ВМС не називаються, проте радник голови ВП Вікторія Страхова написала у Facebook, що рішення ухвалили через «блискучу операцію», про яку всі і так знають.

«Верховний Головнокомандувач Президент України Володимир Зеленський 16 квітня 2022 року присвоїв звання віце-адмірала командувачу ВМС ЗСУ Олексію Леонідовичу Неїжпапі. І всі знають, за яку блискучу операцію! Наш справжній козак на воді!» — зазначила Страхова.

Як відомо, 13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер «Москва» влучили українські крилаті ракети «Нептун». За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, спалахнув, згодом перекинувся і потонув. При цьому в міноборони Росії стверджували, що на кораблі відбулася детонація боєприпасів, а потонув він під час буксирування.

Американські офіційні особи на умовах анонімності заявили, що загибель «Москви» ставить під питання боєздатність всього російського флоту, а відома українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк у буквальному значенні оспівала затоплення крейсера.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter