50 тисяч убитих росіян для путіна — ніщо: військовий експерт Жданов назвав єдиний фактор, який може зупинити кремлівського фюрера

У Кремлі усвідомили розміри своїх втрат в Україні, проте все одно готують додаткові плани наступу.

І річ навіть не в загибелі тисяч російських військових — цей фактор не може зупинити кремлівського фюрера Володимира Путіна. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю «Обозревателю».

За його словами, Путін знає про великі втрати своєї армії, але через свою патологічну ненависть до українців він не може думати ні про що інше, як тільки про продовження війни.

«Зупинить путіна тільки повний військовий розгром. Справа в тому, що керівник Кремля не змінився. Він живе у своєму ілюзорному світі. Так, він знає, що втрати величезні. На початку війни, за інформацією з різних джерел, на одній із нарад, коли Герасимов повідомив Путіну про втрати, той нібито сказав: «Навіть 30−50 тисяч втрат — ніщо в порівнянні з тією ціною, яку ми отримаємо в результаті перемоги», — розповів Жданов.

Як зазначив військовий експерт, Путін згоден на все і не змінює своїх завдань.

«Тому вони тупо йдуть у наступ, у лобові атаки на наші позиції, і нічого не змінюється. Вони не зупиняться», — пояснив Жданов.

Він додав, що є інформація про те, що в російському генеральному штабі розсудливі офіцери намагаються донести до вищого керівництва Росії, якщо зараз не зупинити спробу другого наступу, можна втратити всю боєздатну частину збройних сил РФ.

Але поки що у Кремлі не чують подібних застережень.

Як писали «ФАКТИ», президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У Білому домі вважають, що це конче необхідно, оскільки російські війська посилено готуються до наступу на сході та півдні нашої країни.

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