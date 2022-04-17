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Україна

«Рятував побратима на полі бою»: на Вінниччині провели в останню путь бойового медика

15:25 17 квітня 2022
Дмитро Мельниченко

У селі Жабокрич на Вінниччині попрощались із 34-річним солдатом Дмитром Мельниченком, який 10 квітня загинув під час бойового завдання в Миколаївській області, де наші воїни продовжують нещадно нищити ворога. Героя проводжали живим коридором з квітами і на колінах. Мамі було несила відпустити свою дитину, вона припала до сина — зраненого, застиглого — і чорний стогін біля труни, здається, прозвучав на весь світ: «Як же так, дитинонько, як же так, синочку?..»

Побратими вклонилися мамі загиблого героя

«Дмитро був надзвичайно товариським, комунікабельним, доброзичливим. Прийшов зі служби в армії у малиновому береті, чим дуже гордився, адже це було визнанням його армійської доблесті, — повідомляють „Сільські новини“. — Він знав, що таке війна. Адже з початком антитерористичної операції у 2014 році брав у ній участь. А коли почалося повномасштабне вторгнення росії 24 лютого — вже на другий день рушив захищати Україну. Був бойовим медиком механізованого відділення. Важке поранення Діма отримав від осколка снаряда, коли рятував побратима. Витягував його, а загинув сам».

Земляки й побратими проводжають захисника України у останню путь

Заупокійна служба за загиблим захисником відбулась у Свято-Михайлівському храмі Пресвятої Богородиці. І коли гімн «Ще не вмерли України…» зазвучав після пострілів прощального салюту, сотні людей на цвинтарі заплакали. Від болю втрат, від горя, яке приніс Україні клятий рашизм та загарбницька війна.

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