Війна зробила почуття сильнішими: у Ворзелі повінчались дві пари військових

Війна — війною, а кохання ніхто не скасовував. Вчора в Бучанській громаді на Київщині відгуляли перші за час війни весілля. У Ворзелі настоятель Церкви Преображення Господнього ПЦУ Микола Волосянський повінчав дві пари молодят з територіальної оборони — Віталія й Тетяну та Максима й Тетяну.

— Ми з чоловіком Максимом разом уже 12 років, маємо сина, — розповіла «ФАКТАМ» одна з наречених. — Коли почалась війна, обоє вступили до лав територіальної оборони. Про вінчання давно вели розмову, але то все було не на часі. Та ситуація в країні все змінила і ми прийняли рішення, що пора скріпити свій шлюб на небесах, адже кожен день може бути як останній.

І наші побратими — Тетяна та Віталій — теж вирішили після шести років у шлюбі повінчатись. Ми знайшли священника у Ворзелі, і він погодився провести церемонію. Зазвичай у піст такого робити не можна, але у воєнний час дозвіл дали. Одягнулись у військову форму, голови з Тетяною прикрасили віночками. Святкувати будемо вже після перемоги. А поки продовжуємо боротись за мирне небо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як нацгвардійці з Вінниччини обвінчалися прямо на блокпосту.

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