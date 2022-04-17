30.35 / 31.72 32.93 / 34.54
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Війна зробила почуття сильнішими: у Ворзелі повінчались дві пари військових

14:39 17 квітня 2022
вінчання у Ворзелі

Війна — війною, а кохання ніхто не скасовував. Вчора в Бучанській громаді на Київщині відгуляли перші за час війни весілля. У Ворзелі настоятель Церкви Преображення Господнього ПЦУ Микола Волосянський повінчав дві пари молодят з територіальної оборони — Віталія й Тетяну та Максима й Тетяну.

— Ми з чоловіком Максимом разом уже 12 років, маємо сина, — розповіла «ФАКТАМ» одна з наречених. — Коли почалась війна, обоє вступили до лав територіальної оборони. Про вінчання давно вели розмову, але то все було не на часі. Та ситуація в країні все змінила і ми прийняли рішення, що пора скріпити свій шлюб на небесах, адже кожен день може бути як останній.

І наші побратими — Тетяна та Віталій — теж вирішили після шести років у шлюбі повінчатись. Ми знайшли священника у Ворзелі, і він погодився провести церемонію. Зазвичай у піст такого робити не можна, але у воєнний час дозвіл дали. Одягнулись у військову форму, голови з Тетяною прикрасили віночками. Святкувати будемо вже після перемоги. А поки продовжуємо боротись за мирне небо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як нацгвардійці з Вінниччини обвінчалися прямо на блокпосту.

Читайте також: Одразу після вінчання молодята з Києва записались добровольцями тероборони

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рашисти зґвалтували

Рашисти зґвалтували жінку на Запоріжжі, бо не здавала місцевих бійців АТО

Крейсер «Москва»

Скільки людей врятувалось з крейсера «Москва»?

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

Путін

Найближчих родичів деяких наближених до путіна осіб фактично тримають у заручниках: російські інсайдери

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.