Літає гірше за орла: ЗСУ «приземлили» під Донецьком найновіший путінський дрон «Орлан»

Збройні сили України продовжують знищувати військову техніку окупантів, використовуючи для цього навіть стрілецьку зброю.

Так, днями під Донецьком бійці ЗСУ «приземлили» безпілотник «Орлан», повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Українці продовжують успішно „приземляти“ російські БПЛА. Так, на Донеччині Січеславські десантники полювали на багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, „Орлан-10“. Може здатися — дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника становить близько 100 тисяч доларів США», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні ООС на Донбасі українські військові відбили 10 атак. Знищено десятки одиниць бронетехніки ворога.

Про те, яке значення на хід війни матиме знищення російського крейсера «Москва», читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Знищення крейсера «Москва»: західні експерти пояснили, чи зможе росія його замінити.

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