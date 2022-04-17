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Україна

Літає гірше за орла: ЗСУ «приземлили» під Донецьком найновіший путінський дрон «Орлан»

13:25 17 квітня 2022
Орлан

Збройні сили України продовжують знищувати військову техніку окупантів, використовуючи для цього навіть стрілецьку зброю.

Так, днями під Донецьком бійці ЗСУ «приземлили» безпілотник «Орлан», повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Українці продовжують успішно „приземляти“ російські БПЛА. Так, на Донеччині Січеславські десантники полювали на багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, „Орлан-10“. Може здатися — дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника становить близько 100 тисяч доларів США», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні ООС на Донбасі українські військові відбили 10 атак. Знищено десятки одиниць бронетехніки ворога.

Про те, яке значення на хід війни матиме знищення російського крейсера «Москва», читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Знищення крейсера «Москва»: західні експерти пояснили, чи зможе росія його замінити.

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