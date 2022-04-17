Найближчих родичів деяких наближених до путіна осіб фактично тримають у заручниках: російські інсайдери

Хто володіє інформацією, той володіє світом. В часи війни ці знання рятують тисячі життів як військових, так і мирних жителів. Саме тому потрібно знати не лише, про що думають наші вороги, а і їхні настрої та потаємні плани на майбутнє. Щоправда, аналізуючи дії росіян складається враження, що вони перебувають винятково у своїй персональній реальності , яка має дуже опосередковане відношення до правди. Щоби зрозуміти настрої, які панують у владній верхівці московії, «ФАКТИ» поговорили з директором Інституту соціально-економічної трансформації Іллею Несходовським, який має інсайдерську інформацію з російського боку. Під час розмови ми дізнались, що кремль продовжує розглядати плани застосувати зброю масового знищення, в тому числі тактичну ядерну зброю проти української армії, таким чином знищити її та змусити Київ підписати капітуляцію. І якщо раніше це розглядалася як опція, то зараз цей сценарій здобуття «перемоги», на жаль, є актуальним. Також інсайдери розповідають, що в найкращих традиціях радянського КДБ, сьогодні сім'ї тих, хто потенційно може представляти загрозу путіну взяли під домашній арешт. Вони «під ковпаком» — їм дохідливо пояснили: якщо буде підозра нелояльного ставлення до очільника кремля, то або батьків, або дружину, або дітей буде знищено. Тож після таких «запобіжних дій» про можливий заколот вже взагалі не йдеться.

«Люди їдуть з розумінням: це так надовго, що мати квартиру в росії немає сенсу, тому виставляють нерухомість на продаж»

— Ілля, за інформацією ваших інсайдерських джерел з кремля, які настрої панують у владній верхівці. Що там відбувається?

— Настрої у більшості залишаються панічними: всі бачать як розвалюється економіка країни, як обмежуються їх права за кордоном, як арештовують їх майно. Перша хвиля еміграції вже відбулась: відомі особистості поїхали хто куди (Дубаї, Туреччину, Ізраїль та інші країни). В кого менше можливостей, передислокувались в країни ближче — Грузія, Вірменія, Казахстан, Єгипет та ж Туреччина.

Чиновники, яким заборонено залишати країну, в міру можливостей відправляють родичів за кордон.

Зараз вже пішла друга хвиля. Люди продовжують залишати країну. Зараз я говорю переважно про «верхівку». Вони так само тікають, як і відомі особистості.

Великий бізнес та керівники компаній залишають країну і переносять свої філіали куди завгодно. Якщо необхідне російськомовне середовище, як варіант розглядають Казахстан. Проте все ж намагаються переміститись ближче до Європи або в Азію. Є інформація, що ціни на нерухомість у рф хоч і тримаються, проте збільшується кількість пропозицій щодо продажу. Тобто люди їдуть з розумінням: це так надовго, що мати нерухомість в росії немає сенсу, тому виставляють її на продаж. Пропозиція на ринку достатньо суттєво зросла. Хто може, той і продає майно.

— Тобто скидають нерухомість.

- Так. Це щодо настроїв, які там панують.

— У попередньому інтерв'ю ми говорили про ймовірний заколот в кремлі: тоді олігархи розглядали можливість «здати» путіна Заходу, скинувши всю провину на нього в обмін на зняття з себе санкцій. Я так розумію, що задум провалився?

— Ця тема наразі повністю, скажімо так, закрита. Фактично до кожного, хто мав доступ до путіна й можливість, навіть теоретичну, бодай якось йому нашкодити, знайшли особистий підхід. Інсайдери розповідали, що деяких родичів наближених до очільника кремля осіб фактично тримають у заручниках. Йдеться про батьків, дітей, дружин. Тобто ці люди перебувають «під наглядом» на окремих квартирах з метою забезпечення, скажімо так, безпеки першої особи з розумінням того, якщо що, то родина буде знищена. Це в стилі КДБ.

По-друге, йде тотальне прослуховування: ніхто й нічого не може в принципі сказати, слухають всіх і всюди. Єдине, що дає певну безпеку у спілкуванні — месенджери з наскрізним шифруванням, зокрема, WhatsApp та Telegram. Та й то в режимі захисту. В такому разі, навіть при встановленні дубляжу, інформацію все одно неможливо розшифрувати.

Засідання радбезу рф напередодні вторгнення в Україну

«В кремлі ніхто у відкриту не виступає за мир, навіть не сподівайтесь»

— Заколот проти путіна задавлений. Проте розпочались арешти ще донедавна близьких до нього соратників — екскуратора українського напрямку Суркова, керівника 5-го відділу ФСБ Бєсєди.

— Суркова кілька днів тому заарештували, Сергія Бєсєду перевели з-під домашнього нагляду в Лефортово, Шойгу тривалий час не з’являється на публіці, є інформація що у нього інфаркт. І це лише перші особи. Такі дії пов'язані з повним провалом українського напряму внаслідок того, що інформація подавалася недостовірна, викривлена відповідно до бажань керівництва, виділені кошти розкрадалися у величезних обсягах, розроблені плани захоплення України виявилися низькоякісними з серйозними прорахунками тощо. Список претензій там достатньо великий. Якщо виникне необхідність знайти винного за програш у війні — це і будуть ось ці чиновники та генерали. Їх ув'язнення спрямоване на те, щоб запобігти втечі, а також задля вибивання необхідної інформації. Всі ці арешти не пов'язані з можливим заколотом, а з пошуком та виявленням винних за невдалу операцію в Україні, щоб за потреби видати їх суспільству, представивши українськими агентами.

— Традиційне російське — цар хороший, бояри погані…

— Звичайно, путін не може помилятися, тому готують ґрунт для представлення суспільству цапів відбувайлів, якщо буде така потреба.

— Аналізуючи всю цю інформацію, постає одне питання: в кремлі є бодай хтось, хто не хоче війни?

- Якщо ти публічно висловлюєшся за примирення з Україною — ворог. Єдиний можливий варіант — це капітуляція Києва. Щодо жертв серед цивільних, знищення міст та інших злочинів, то прямо заявляють — у цьому всьому винна сама Україна, бо замість того, щоб погодитися на капітуляцію, вона не здається і це її проблеми. Всі ці жертви — це наслідок спротиву українців. Це жорстка парадигма у них в головах. В кремлі ніхто у відкриту не виступає за мир, навіть не сподівайтесь.

Нинішні перемовини — це фактично обговорення певної капітуляції. Знову ж дехто говорить — росіяни у більшості нормальні, винний лише путін. Проте, коли оголосили результати проміжних перемовин в Туреччині, які й наше суспільство не дуже прийняло, а в росії їх оцінили як фактичну здачу інтересів рф. Мовляв, як це так, що ви не захопите Київ, відвели війська з півночі?! Ті, хто це зробив, зрадники. Цей хайп у суспільстві повністю відкинув такий варіант результатів перемовин. Тому зараз вони битимуть настільки сильно, наскільки це можливо.

— Ну хоч хтось там має бути проти війни, невже немає жодної адекватної людини?

— Навіть той, хто проти війни, сидить тихесенько і намагається про це публічно не висловлюватися, не те, що в голос, а й на кухні. Про це небезпечно навіть заїкатись не те, що говорити. Якісь окремі політики пробують «висловитись», але їх за це жорстко карають. В Кремлі немає нікого, хто публічно виступає за мирне врегулювання. Для них можливий єдиний результат — перемога. Хоча, аналізуючи свій військовий потенціал вони усвідомлюють, що Київ зараз захопити не вдасться, тому трохи зменшили апетити. Зараз в кремлі хочуть визнання ДНР і ЛНР в межах адміністративних областей та російський контроль півдня, хоча б до Херсону й блокування портів. Звичайно, є бажання захопити Одесу, але на неї піти вони зможуть лише після того, як, по-перше, захоплять Маріуполь, по-друге, Донецьку та Луганську область. Де сподіваються, що зможуть зробити котел для наших військ, і потім знищити. Наступною має бути Одеса. В принципі плани змінились лише в контексті того, що Київ повністю випав з бажаних цілей. Аналогічна ситуація і по Харкову, хоч поки вони не відвели звідти війська.

«В Кремлі немає нікого, хто публічно виступає за мирне врегулювання», - каже Ілля Несходовський

— Але ж на росію накладено реально пекельні санкції, які ще можуть розширити. Невже вони не діють?

— Щодо економіки, можу висловити вже не інсайдерську інформацію, а власні думки. Звісно, економіка страждає: люди почуваються набагато гірше. Проте, коли Європа щодня платить понад мільярд доларів за нафту й газ, то ресурси для ведення війни у них є. Водночас росіяни з кожним днем живуть все гірше й гірше: у них не вистачає грошей навіть на основні харчові продукти. Середній і міський клас на собі відчуває негативні зміни: їх звільняють з робіт, ціни зростають, збереження знецінюються, ситуація погіршується щодня. Проте бюджет кожного дня отримує мільярд доларів.

У продовженні інтерв'ю, яке вийде незабаром, йтиметься про ймовірне застосування росією тактичної ядерної зброї задля змушення України піти на капітуляцію. А також про кількість та якість наявного озброєння у рф та можливість його швидко нарощувати. Не оминули «ФАКТИ» й питання, наскільки поінформований путін, який не часто вибирається із бункера, про воєнні втрати власного війська, а також про їхні звірства в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських населених пунктах.

Фото: РІА Новини

811

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter