У Києві скоротили комендантську годину: коли можна буде спокійно прогулятися столицею

У столиці, куди, як і раніше, не рекомендують поспішати повертатися, з 17 квітня змінюється час комендантської години — він стає коротшим. Про це повідомив мер Віталій Кличко.



За його словами, комендантська година починатиметься годиною пізніше, а закінчуватиме годиною раніше. Тобто триватиме з 22:00 до 5:00.

Водночас у деяких населених пунктах Київської області тривалість комендантської години інша. Так, на території Гостомельської селищної ради він триває до 6:00 20 квітня. А у населених пунктах Іванківської селищної ради — з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці чи у громадських місцях без спецперепусток.

Нагадаємо, Київ продовжує страждати від наслідків ракетних ударів — внаслідок такого інциденту вранці 16 квітня у столиці загинула одна людина, кілька постраждалих госпіталізували.

Фото t. me/vitaliy_klitschko/

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