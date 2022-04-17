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Все більше і більше вбитих і поранених: названо втрати рашистів з початку війни в Україні

10:26 17 квітня 2022
Залишки ворожого БПЛА

Розпочавши повномасштабну війну з Україною, путін поклав на нашій землі вже близько своїх 20 300 військовослужбовців. Такі дані наводить Генеральний Штаб ЗСУ.

Також знищено понад 2000 бронемашин, 773 танки, 376 артилерійських систем, 127 РСЗВ, 66 засобів ППО, вже 165 літаків та 146 вертольотів, а також 1471 одиниць ворожої автомобільної техніки.

Записали українські воїни собі в актив також 8 кораблів та катерів, 76 цистерн із ПММ, 148 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 27 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки ОТРК.

Дані Генштабу ЗСУ

«Дані уточнюються», — додають у Генштабі.

Нагадаємо, 17 квітня українські воїни показали, як правильно відзначати Вербну неділю на фронті .

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