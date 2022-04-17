Не я б'ю — «Верба» б'є: українські військові показали, як відзначають «вербну неділю»

Сьогодні багато українців відзначають Вербну неділю, коли прийнято трохи бити своїх знайомих гілочками верби, примовляючи «Не я б'ю, верба б'є» — вважається, що таким чином ми додаємо їм щастя, удачу та везіння. Українські захисники вирішили не залишатися осторонь і показали свою «Вербу».

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Автори повідомлення наголошують, що БМ-21У «Верба» — українська реактивна система залпового вогню (РСЗВ), призначена для того, щоб бити ворогів, які прийшли на наші землі.

Її розробили у Харкові та вперше прийняли на озброєння ЗСУ у 2019 році. У тому ж році «Укроборонпром» налагодив виробництво цього РСЗВ.

І, незважаючи на «давність», система чудово справляється зі своїми завданнями, допомагаючи українським військовим знищувати ворога.

Автори відео показують, що коли українські військові починають бити «Вербой», то рашисти впадають у жалобу та сум — підбиті сотні їхніх танків та машин, а на той світ вирушають тисячі орків, які мали намір «поживитися» в Україні награбованим.

Тому «вербна неділя» від ЗСУ — справді гарне свято для всіх захисників нашої країни.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також показали епічні фото знищення колони бронетехніки та грізних «Тигрів» на Херсонщині.

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