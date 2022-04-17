Знищили, як крейсер «Москва»: під Херсоном ліквідовано «Тигри» та БМП російських фашистів (яскраві фото)

Російський ворог із останніх сил намагається закріпитися на українській землі, але його поразка неминуча — так само, як настання весни.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Весна. На Херсонщині знову палала ворожа техніка», — підписано яскраві фото знищення окупантів з їхніми «військовими іграшками».

Автори повідомлення зазначають, що розрахунок ПТРК «Корсар» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищив 3 російських «Тигра» та одну БМП-3, залишки піхоти противника також ліквідовані.

«Поки російські бронемашини палали, екіпаж ще намагався рятуватися втечею, але шансів вижити у них уже не було», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колона російської техніки — один БМП-3 та три броньовані автомобілі «Тигр» — рушили з тимчасово окупованого села у бік наших військ.

«Прорив, розвідка боєм чи просто заблукали,» — наші розбирати не стали. Військові підпустили рашистів ближче, на стільки близько, щоб у найбільш вдалий момент зробити кілька точних пострілів. І ось завдяки майстерним рукам молодшого сержанта та старшого солдата і дітищу вітчизняних виробників «Корсару» БМП і «Тигри» спалахнули чотирма яскравими смолоскипами", — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, всього на території Донецької та Луганської областей за минулу добу було відбито десять атак ворога, а українським захисникам вдалося знищити 15 танків, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки, а також 3 артилерійські системи супротивника.

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