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Окупанти штурмують Маріуполь і готуються до десантної морської операції, — Генштаб ЗСУ

8:40 17 квітня 2022
Знищений в Україні рашистський танк

На п’ятдесят третю добу протистояння російському воєнному вторгненню в Україну ворог продовжував реалізацію підступних намірів «звільнення» Донбасу. Так, по Маріуполю, деблокаду якого Україна визначила базовою умовою переговорів з рф, було завдано кілька авіаційних ударів, також відбулася спроба штурму в районі морського порту. До проведення десантної морської операції вороже командування готує підрозділи 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, українським захисникам вдалося знищити 15 танків, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки, а також 3 артилерійські системи противника.

У свою чергу Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, п’ять БПЛА та шість крилатих ракет.

Нагадаємо, усього за даними Генштабу станом на ранок суботи, 16 квітня, в Україні було знищено понад 20100 окупантів, а також 762 танка, 1982 бойових броньованих машин та іншого озброєння.

Фото Генштабу ЗСУ

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