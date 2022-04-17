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«Ми не торгуємо територіями і людьми»: Зеленський розповів, що унеможливить переговори про мир з рф

8:11 17 квітня 2022
Володимир Зеленський

Знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на переговорах із росією.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час розмови із представниками українських медіа-ресурсів.

«Маріуполь — це може бути, як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх переговорах. Глухий кут — тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим складніше буде «, — упевнений глава Української держави.

Президент повідомив, що наразі ведуться переговори з метою допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здачі у полон.

На думку Зеленського, росія зробила багато такого, що зруйнувало її позиції на переговорах про мир, і продовження цих переговорів фактично зараз залежить від доброї волі України.

Також президент упевнений, що якщо у Москві справді хоче переговорів про мир, «зачистка» Маріуполя стане для неї великою помилкою.

Нагадаємо, напередодні в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередили про наміри росіян запустити чергове фейкове відео з президентом Володимиром Зеленським, у якому він нібито «висловить своє негативне ставлення» до деяких українських міст, зокрема Маріуполя.

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