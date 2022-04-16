Вже не втече: суд призначив Медведчуку новий запобіжний захід

Лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, якого СБУ нещодавно затримала під час спецоперації, запобігши його виїзду до росії, суд відправив під арешт без можливості внесення застави.

Таке рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова. Суд задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджено Генеральним прокурором.

Раніше голова СБУ Іван Баканов розповів про операцію із затримання лідера «ОПЗЖ», зазначивши, що ФСБ прагнула вивезти кума путіна за кордон.

Після втечі з-під домашнього арешту нардеп якийсь час переховувався у Києві в будинку на адресу Яслинська, 11 В.

Нагадаємо, що дружина Медведчука Оксана Марченко запропонувала обміняти свого чоловіка на двох громадян Великобританії, які потрапили в полон до окупаційних військ.

Фото СБУ

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