30.27 / 31.60 32.94 / 34.49
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вже не втече: суд призначив Медведчуку новий запобіжний захід

19:43 16 квітня 2022
Віктор Медведчук

Лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, якого СБУ нещодавно затримала під час спецоперації, запобігши його виїзду до росії, суд відправив під арешт без можливості внесення застави.

Таке рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова. Суд задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджено Генеральним прокурором.

Раніше голова СБУ Іван Баканов розповів про операцію із затримання лідера «ОПЗЖ», зазначивши, що ФСБ прагнула вивезти кума путіна за кордон.

Після втечі з-під домашнього арешту нардеп якийсь час переховувався у Києві в будинку на адресу Яслинська, 11 В.

Нагадаємо, що дружина Медведчука Оксана Марченко запропонувала обміняти свого чоловіка на двох громадян Великобританії, які потрапили в полон до окупаційних військ.

Фото СБУ

264

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Стелла на Майдані у Києві

Монумент Незалежності на київському Майдані не захищатимуть від обстрілів: названо причину

Рожевий повний місяць

Уникайте сварок і не беріть гроші у борг: що потрібно знати про Рожеву повню 16 квітня і що воно обіцяє різним знакам зодіаку

Погони генерал-майора армії росії

В Україні вбито ще одного російського генерала

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.