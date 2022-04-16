«Мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд»: названо дату «референдуму» за створення «ХНР»

У захопленому Херсоні окупанти планують провести псевдореферендум щодо створення так званої «ХНР» у період з 1 травня по 10 травня 2022 року, закривши на цей час в'їзд у місто та виїзд із нього, а також відключити весь зв'язок.

«Рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку „ХНР“. У Херсоні планують використовувати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти у 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення» , — повідомляє омбудсменка Людмила Денісова .

Відомо, що у друкарні міста Нова Каховка друкуються «бюлетені» для проведення «референдуму». Омбудсменка припускає, що всі протоколи про результати «голосування» будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру.



«Провести „референдум“ загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами „Херсон — це Україна!“, незважаючи на застосування зброї та силового розгону мітингів», — наголосила Людмила Денісова.

Раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає дуже правдоподібними відомості розвідки про те, що на фабриці у Пермі в три зміни друкують фальшиві рублі, щоб потім розповсюджувати серед мешканців окупованих росією територій.

Фото «Суспільного»

387

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter