Марченко придумала, на кого Україна може обміняти Медведчука

Дружина народного депутата України та лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, нещодавно затриманого під час спецоперації СБУ, запропонувала обміняти свого чоловіка на двох громадян Великобританії.

Як повідомляє «Суспільне», Оксана Марченко заявила, що британці Ейден Еслін та Шон Піннер потрапили у полон до російських військових та «днрівців». Вона запропонувала їхнім родичам звернутися до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з проханням про обмін.

Марченко сказала, що дізналася про полонених іноземців, які нібито діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі, «із повідомлень засобів масової інформації».

Також вона записала відеозвернення до принца Саудівської Аравії, попросивши його посприяти в такому обміні.

Раніше очільник СБУ Іван Баканов заявляв, що ФСБ росії готувало операцію з вивезення Віктора Медведчука з України — спочатку на територію невизнаного Придністров'я, а потім у рф. Близько місяця він переховувався в Києві, в будинку, де було зареєстровано фігуранта кримінального провадження, що стосується схем розкрадання в «Укргазвидобуванні».

Фото СБУ

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