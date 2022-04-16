30.27 / 31.60 32.94 / 34.49
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Марченко придумала, на кого Україна може обміняти Медведчука

18:19 16 квітня 2022
Віктор Медведчук

Дружина народного депутата України та лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, нещодавно затриманого під час спецоперації СБУ, запропонувала обміняти свого чоловіка на двох громадян Великобританії.

Як повідомляє «Суспільне», Оксана Марченко заявила, що британці Ейден Еслін та Шон Піннер потрапили у полон до російських військових та «днрівців». Вона запропонувала їхнім родичам звернутися до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з проханням про обмін.

Марченко сказала, що дізналася про полонених іноземців, які нібито діяли у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі, «із повідомлень засобів масової інформації».

Також вона записала відеозвернення до принца Саудівської Аравії, попросивши його посприяти в такому обміні.

Раніше очільник СБУ Іван Баканов заявляв, що ФСБ росії готувало операцію з вивезення Віктора Медведчука з України — спочатку на територію невизнаного Придністров'я, а потім у рф. Близько місяця він переховувався в Києві, в будинку, де було зареєстровано фігуранта кримінального провадження, що стосується схем розкрадання в «Укргазвидобуванні».

Фото СБУ

1309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

малина

Урожай малини неодмінно порадує вашу родину: секрети від садівника з Вінниччини

Рожевий повний місяць

Уникайте сварок і не беріть гроші у борг: що потрібно знати про Рожеву повню 16 квітня і що воно обіцяє різним знакам зодіаку

Погони генерал-майора армії росії

В Україні вбито ще одного російського генерала

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.