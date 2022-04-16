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Україна

Довіряй, але перевіряй: українців попередили про новий дипфейк із Зеленським

17:32 16 квітня 2022
Зеленський

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередили, що найближчим часом росіяни готуються запустити чергове фейкове відео з президентом Володимиром Зеленським.

Йдеться про так званий дипфейк — штучно створене відео. «У рамках цієї російської спецоперації планується створити враження, що лідер країни висловить своє негативне ставлення до українських міст, зокрема, до Маріуполя. Будьте пильні — довіряйте інформації лише з перевірених джерел!» — йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що 16 березня росіяни оприлюднили фіктивну «заяву президента Володимира Зеленського», в якій він нібито закликав українців припинити боротьбу та скласти зброю. А також розповіли про подібне відео, на якому путін нібито оголошує про укладання угоди про мир з Україною. Щоправда, автор цього «відео з путіним» одразу попередив своїх глядачів, що створив його як жарт.

Нагадаємо, що після появи дипфейка Володимир Зеленський записав відеозвернення, заявивши, що Україна не складатиме зброю.

Фото Офісу президента

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